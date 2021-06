Euro 2020 - Vladimir Petkovic: «Je suis optimiste. On va aller en 8es de finale!»

Granit Xhaka en grande conversation avec son entraîneur. AFP

Parlez-nous de vos deux changements chez les titulaires...

Je ne voulais pas fouetter la fierté de certains joueurs, non. J'ai mis meilleure équipe possible c'était quelque chose d'important pour moi. Nous avons fait quelques changements au niveau des hommes et aussi adapté notre système de jeu pour ajouter une touche de surprise pour la Turquie. Je suis très fier de mon équipe, des joueurs et de leur performance.

Vous êtes un entraîneur heureux?

En ce moment, oui. Parce que ça veut dire qu'on a tous fait de notre mieux, qu'on a gagné ce match et après tous les problèmes qu'on a eus... Demain ce sera la quatrième fois que nous changerons de fuseau horaire. Ce n'est pas super au niveau de la préparation... On a beaucoup voyagé, on se déplace souvent et il a fallu à chaque fois adapter le rythme biologique des joueurs. Moi, je veux les féliciter d'avoir fait preuve de tant de flexibilité, car personne ne s'est plaint. D'ailleurs, vous, les journalistes, vous n'en avez pas beaucoup parlé, je trouve. Maintenant, on attend le nom de notre prochain adversaire s'il y en aura un. On attend, on ne peut rien faire d'autre! Mais je suis optimiste. On va aller en 8es de finale!

Quelles ont été vos sensations personnelles durant ce match?

Je n'ai rien vécu de spectaculaire... On était tous très concentrés pendant la rencontre et moi aussi. On a marqué trois fois, mais nous n'avons pas pu concrétiser davantage. Je crois que nous avons fait suffisamment fait, toutefois, pour passer au prochain tour.

Il y a eu beaucoup de critiques ces derniers jours. Ca a parlé de valeurs, de respect... Qu'avez-vous fait de différent avant cette partie?

J'ai donné plus de temps à mon groupe pour se détendre! Les joueurs savaient très bien ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas d soucis de valeurs avec eux. On avait bien joué contre le Pays de Galles et on aurait dû gagner ces trois points. Après, le match contre Italie a été difficile, mais ce n'était pas seulement de notre ressort. L'Italie a été très forte aussi.

Vous êtes convaincu que ces quatre points seront suffisants pour passer? Vous n'êtes pas inquiet du tout?

On aurait pu faire mieux contre Galles, oui, et ce serait déjà fait. On avait eu beaucoup d'occasions, comme ce soir d'ailleurs. Il y avait même un penalty qui aurait dû être accordé contre les Gallois il me semble. Ce soir, cça n'a pas été parfait, mais ç'a été un bon match. On a un peu changé l'organisation et notre défense également... On a tout de même trop laissé les Turcs tirer au but, mais c'est fait et on doit désormais se tourner vers l'avenir. Mais pour répondre à votre question, je pense en effet que ces quatre points suffiront, oui.

Après le match, vous avez parlé à Granit Xhaka... Que vous êtes-vous dit?