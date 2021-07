Euro 2020 - Vladimir Petkovic ne va pas changer pour si peu…

Vous connaissez Kimi Räikkönen ? Oui, vous savez, le pilote de Formule 1 chez Alfa Romeo, qui arrive toujours à cacher ses émotions et qui est surnommé « Ice Man »… E h bien on va finir par croire que celui qui compte un titre mondial avec la Scuderia Ferrari (2007) a un lien de parenté direct avec Vladimir Petkovic – même si l’ un est Finlandais et l’autre sélectionneur de l’équipe de Suisse… - tant ils peuvent se ressembler devant la presse.

Vendredi, la Suisse défiera l’Espagne en quart de finale de l’Euro 2020, une partie qui apparaît pour certains comme la plus importante de tous les temps pour le football du pays. Et bien malgré l’enjeu, malgré la pression, malgré le fait que la sélection à la croix blanche entre actuellement en pleine « terra incognita » , celui que certains journalistes alémaniques surnomment «Vlado» n’a pas changé d’un millimètre.

C’est vite vu, il dit toujours la même chose! Il n’a pas oublié, lors de cette conférence de presse d’avant-match, d’ajouter au moins une réponse censément comique. C’est fascinant à voir à chaque fois , tant le « Mister » est un pince-sans-rire. Il arrive tout de même à chaque fois à glisser un petit tacle ou un petit sourire à destination d’un journaliste. Le stress et la pression inhérents au match si important contre une formation double championne du monde n’y a rien changé et c’est, d’un côté, rassurant.

Mais le sélectionneur de l’équipe de Suisse n’a pas passé ses quelque 15 minutes sur le podium et devant des journalistes sur Zoom que pour noyer de poissons. Il a aussi lâché quelques phrases intéressantes, notamment quand il a évoqué l’euphorie éventuelle ou tout du moins les émotions intenses vécues trois jours plus tôt par une équipe passée par une tonne d’états d’âme en l’espace de quelques minutes.

« Il ne faut pas mettre toutes ces émotions de côté, a-t-il plaidé. Je ne le leur ai surtout pas demandé. C’est important pour des footballeurs, pour des hommes , de vivre des choses intenses et d’être heureux. On l’a été pendant deux jours et on a remis la machine en route, en regardant des vidéos de l’adversaire ce jeudi matin. Il y a eu ensuite l’entraînement de cet après-midi et c’est là qu’on revient réellement physiquement sur le terrain. Quand on remet vraiment les pieds sur le pré après trois jours, le mental s’y remet lui aussi automatiquement. »