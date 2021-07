Euro 2020 - Vladimir Petkovic: «On a pu sortir de ce stade avec la tête haute»

Les Suisses ont montré un beau visage. AFP

Votre équipe a mis tout son cœur dans ce match…

Oui, mon équipe a tout essayé. Je suis très fier de ma sélection. De tous les joueurs. Malheureusement un carton rouge comme celui qu’a reçu Remo Freuler a beaucoup influencé notre jeu pendant près de 45 minutes. Tous mes joueurs sont des héros ce soir. On aurait mérité d’aller en demi-finale à mon avis. Mais à la fin des prolongations, on était très fatigués. Je ne peux pas me plaindre.

Un commentaire sur le carton rouge de Remo Freuler?

Je n’ai pas vraiment vu ce qu’il s’était passé pendant le match. Et maintenant encore, je dois le revoir. Tous les gens qui ont revu les images m’ont dit que cette décision était trop dure. En Angleterre, il aurait peut-être juste sifflé une faute… Mais là, c’est quand même une expulsion douteuse. Remo a joué le ballon et peut-être touché la jambe de l’adversaire, c’est vrai. Mais je trouve que c’était bien trop sévère comme décision. C’était déjà difficile à onze contre onze, avec le jeu de possession espagnol. Alors à dix…

Quoi sont vos émotions, actuellement?

Elles sont mélangées. Il y a de la fierté, on sait qu’on a absolument tout donné et qu’on a pu sortir de ce stade avec la tête haute. Tout le monde, dans le groupe, est fier de soi-même et de l’équipe dont ils font partie. D’un autre côté, être si près de jouer des demi-finales n’arrivera pas à chaque grand tournoi… C’est pour ça que les sentiments sont un peu mixtes. Moi, dans la vie, je suis plus positif que négatif et on a vu énormément de bonnes choses ce soir. Le seul point négatif, c’est qu’on est sortis du tournoi.

Comment estimé les prestations d’Akanji et de Sommer?

Je ne veux pas porter de jugement entre les joueurs. Je pense qu’ils ont tous été énormes ce soir et réussi des prestations héroïques. Au but, Yann n’a pas eu de chances aux penalties, après ses super parades du temps réglementaire et des prolongations.

Comment va Ruben Vargas, qui avait l’air très touché après avoir manqué son envoi?

Il va bien… C’est une très belle expérience et je suis super fier de lui. Dans un moment tellement compliqué et alors qu’il était épuisé, il a encore eu la force d’accepter de tirer un penalty!

À quel point le capitaine Xhaka a manqué?

Il était à 100% avec l’équipe, pendant ce match. Il a tout donné au niveau mental. Il a tenté de donner énergie de l’énergie positive aux siens. Mais tous les 26 joueurs et le staff méritent des compliments ce soir.

Vous avez déjà une analyse globale de cet Euro?