Euro 2020 - Vladimir Petkovic remplace seulement Schär et Mbabu

Le «Mister» n'a pas profondément bouleversé son XI avant de défier les Turcs, en Azerbaïdjan. Il a surtout reconduit son animation offensive pourtant largement défaillante lors des deux premières rencontres de ce groupe A. Fabian Schär et Kevin Mbabu ont écopé.

Devant le but, et malgré son aller-retour à Cologne pour aller assister à la naissance de son deuxième enfant, Yann Sommer est fidèle au poste de gardien. Il retrouvera à 18 heures, au coup d'envoi, une défense centrale formée de Nico Elvedi, de Manuel Akanji et de Ricardo Rodriguez.