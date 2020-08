En cette année du Covid-19, les souvenirs ont tendance à s’étirer, la réalité du moment remplaçant celle des mois écoulés et de nos mémoires assoupies. Avec le risque de s’y perdre. Question: savez-vous à quand remonte l’ultime match de l’équipe de Suisse? Mars dernier, dites-vous? Raté!

La Nati n’a plus joué depuis sa victoire fleuve à Gilbratar (6-1), le 18 novembre dernier, pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2020. Depuis, Vladimir Petkovic est un sélectionneur au repos, avec les annulations successives du tournoi que l’équipe nationale aurait dû disputer au Qatar au sortir de l’hiver, des matches amicaux de juin et bien sûr de l’Euro, repoussé d’une année.

Mais ce vendredi coïncidait avec la rentrée des classes pour Petkovic, qui devait dévoiler sa sélection pour les deux matches à venir, le 3 septembre à Lviv contre l’Ukraine et trois jours plus tard à Bâle contre l’Allemagne pour le lancement de la nouvelle Ligue des Nations – deux matches qui seront disputés dans un huis clos absolu, sans le moindre supporter selon le protocole sanitaire établi par l’UEFA.

Pas de come-back donc pour Shaqiri, qui grossit la longue liste des absents, une liste comprenant aussi les indisponibles Eray Cömert, Edimilson Fernandes, Remo Freuler, Cedric Itten, Admir Mehmedi, Fabian Schär et Denis Zakaria, le plus souvent annoncés blessés ou en phase de rééducation.

«C’est un rassemblement particulier qui s'inscrit dans des circonstances très spéciales, devait convenir le sélectionneur national. Il était plus difficile que jamais de faire une sélection. Suivant les pays ou les championnats, les joueurs ont beaucoup, peu, ou même pas du tout joué.»

La Suisse réfugiée dans une bulle

Comme on peut l’imaginer, les mesures d’hygiène et les gestes barrières seront renforcés au sein de l’équipe et de son entourage. «L’équipe vivra dans une bulle», a précisé le Dr. Roland Grossen. Avant le départ pour l’Ukraine, chaque membre de la délégation, à commencer par les joueurs, subira un test de dépistage du Covid-19. Alors que la Suisse figure sur la liste rouge des pays à risques du gouvernement de Kiev, le visiteur helvétique devra aussi se soumettre sur place au protocole établi par les autorités sanitaires ukrainiennes.