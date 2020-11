Un des deux exploits de Yann Sommer. KEYSTONE

«Ce qui est important, c'est qu'on peut toujours se sauver mardi, lors du dernier match de cette poule, s'est d'abord félicité le coach helvétique. Ca a été difficile au départ, mais on a su montrer une certaine flexibilité dans notre jeu. On ne s'est pas trouvés tout de suite, mais on a su mieux aller de l'avant ensuite. Notre but était mérité après ce qu'on a montré. La deuxième mi-temps était certainement bien à regarder pour les supporters, mais pas pour moi. On a eu des difficultés, c'est vrai, mais on a aussi fait une grosse performance et montré un bel état d'esprit.»

Quand un entraîneur voit en match ce qui est travaillé de longue date, ça fait forcément plaisir. Alors oui, la Suisse a fini par craquer et laissé filer deux points à la 89e, mais Yann Sommer avait sauvé deux penalties un peu plus tôt dans la partie et, en cas de succès contre l'Ukraine mardi à Lucerne, ce nul pourra facilement être qualifié de «bon point».

«Le but, c'était un plan qu'on travaille, avec des changements de jeu, des joueurs qui viennent en deuxième rideau..., s'est félicité le 'Mister'. On savait qu'ils étaient fort en un contre un. Mais quand on vient depuis les côtés, avec des changements de positions, on pouvait les mettre en difficulté. On l'avait fait une ou deux fois à Madrid et encore à quelques reprises ce soir. C'est dommage de ne pas avoir mis ce 2-0 qu'on a eu quelques fois au bout des pieds...»

«S'il y avait eu un troisième penalty, il l'aurait tiré également.» Luis Enrique, sélectionneur espagnol

Alors oui, samedi, Sergio Ramos a à lui tout seul autant tiré au but que l'équipe de Suisse (sept fois). Le néo-recordman d'Europe des sélections en équipe nationale (177) a fait briller Yann Sommer, qui lui a stoppé deux penalties. Une rareté. «Quand il prend un but, notre gardien a toujours un caractère assez fort et il regarde toujours devant lui. Il a été récompensé de son travail par ces deux parades. Arrêter un penalty à Sergio Ramos, c'est presque impossible. Deux, c'est quasiment un rêve!», a souri Petkovic.

«Je pense que c'était une bonne soirée pour l'équipe de Suisse, a pour sa part réagi un portier suisse qui a été critiqué ces dernières semaines, au micro de la RTS. Sur le plan personnel, le fait d'arrêter deux pénalties de Sergio Ramos dans le même match procure des émotions particulières. J'ai pas mal vu comment il les tire d'habitude et ce n'est pas simple, parce qu'il change souvent. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois il la pique...»

«Il n'en avait plus manqué lors de ses 25 derniers essais... Le football, parfois, vous savez!, a presque souri Luis Enrique, le sélectionneur espagnol. Mais s'il y avait eu un troisième penalty, il l'aurait tiré également. Aussi s'il avait dû en boter un quatrième, puis un cinquième!» L'arbitre écossais, M. Collum, n'aurait tout de même pas osé, même si le défenseur de 34 ans a toujours tendance à faire un peu ce qu’il veut sur un terrain de foot.