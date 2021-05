Football - Vladimir Petkovic veut se «laisser surprendre»

Le «Mister» se réjouit de faire connaissance avec Andi Zeqiri. AFP

Quand l'Association suisse de football a dévoilé sa pré-liste en vue de l'Euro 2020, décalé en 2021, deux noms en particulier ont surpris: ceux des Vaudois Andi Zeqiri et Dan Ndoye. Les anciens M21 ont pris les places des «Ecossais» Albian Ajeti et Cedric Itten, déjà capés chez les grands, mais en difficulté en club.

Vladimir Petkovic a expliqué sa réflexion ce vendredi par Zoom et les choses semblent limpides dans son esprit: «Ces deux jeunes ne sont surtout pas des seconds choix. Ils auront la possibilité de jouer leur chance pour l'Euro. Je veux jeter un coup d'œil en vrai aux éléments tels qu’ eux. Souvenez-vous des exemples Denis Zakari et Nico Elvedi, que je voulais voir avant l'Euro 2016… Ils sont vite devenus des cadres. Je veux me laisser surprendre!»

Le «Mister» a précisé sa pensée, en comparant les «cas» Itten et Zeqiri. «Le premier, par exemple, je le connais déjà. Et il n'a pas assez joué malheureusement cette saison avec les Glasgow Rangers, a jugé Petkovic. Zeqiri, il a bien joué et il l'a fait à plusieurs postes avec son club de Brighton, même s’ il n'est pas beaucoup apparu. Je vais le connaître en personne à partir de lundi prochain et c'est aussi important.»

Une fois n'est pas coutume, le sélectionneur de l'équipe de Suisse a un groupe où presque tous sont en santé. Seul Renato Steffen, blessé, manque à l'appel. «Et toutes les individualités sur ma liste sont dans un bon état physique, j'ai parlé encore récemment avec les staffs respectifs et les joueurs. Djibril Sow était le seul cas compliqué, mais il a déjà recommencé à s'entraîner, s'est félicité le sélectionneur. Tous ont joué lors du dernier match ou ont pris part au dernier entraînement de leur formation. Granit Xhaka avait eu un problème musculaire, mais il va bien et il a rejoué un quart d'heure depuis avec Arsenal. On ne peut pas se réjouir d'une blessure, mais il a ainsi pu se reposer deux semaines.»

L'encadrement de la «Nati» a aussi évoqué un sujet qui semble passionner les foules: le montant des primes touchées par les joueurs. Et bien en équipe de Suisse, on a instauré un régime intéressant, au mérite. Une belle idée, car la fédération helvétique va déjà devoir ouvrir son porte-monnaie en grand cet été. Elle a augmenté la taille de son staff et va voyager plus que n'importe quelle autre sélection, à cause d'un tirage au sort pas forcément des plus favorables.

«L'UEFA n'a pas baissé les primes de qualifications à l'Euro, mais celles du tournoi oui. C'est de l'ordre de 20 à 50%. Quand on a vu les coûts, on a envié certains adversaires... Il y en a qui jouent deux fois à la maison, alors que nous on va à deux reprises à Bakou et il y a Rome au milieu. Les primes des joueurs suisses sont quant à elles réduites, entre 25% et 50%. On a trouvé un accord avec eux, ils ne toucheront dorénavant des primes que quand ils atteindront notre objectif. Pour cet Euro: ce sera dès les 8es de finale.»

Objectif 8es, puis…

Forcément, la question du but des Suisses dans ce championnat d'Europe a été évoquée. Et ce n'est pas l’interrogation la plus simple pour obtenir une réponse sans langue de bois... «Je n'aime pas donner d'objectifs précis, a d'ailleurs entamé Petkovic. On veut arriver à l'Euro en pleine santé et, ensuite, on verra pas à pas jusqu'où on peut grimper les échelons. D'abord, il est important d'arriver sur place en bonne forme et on a aussi pu mesurer dans le passé à quel point il était important de gagner le premier match. Tout doit être focalisé sur cette première partie contre le Pays de Galles. Le staff peut voir un peu plus loin, mais les joueurs doivent être à fond sur cet objectif.»