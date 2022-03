Guerre en Ukraine - «Vladimir Poutine a complètement dérapé»

Michael Buffat et Pierre-André Page sont affectés par la situation en Ukraine et se sont distanciés de leur parti au Conseil national.

Contrairement à la position du groupe UDC contre la déclaration pour un cessez-le-feu en Ukraine (lire ci-dessous), Pierre-André Page (UDC/FR) et Michaël Buffat (UDC/VD) ont soutenu finalement la démarche de leurs collègues de tous les autres partis. Le Vaudois précise: «Tous les points de cette déclaration me convenaient, sauf le dernier qui mentionne la reprise des sanctions européennes. Le Conseil fédéral avait déjà décidé également de suivre cette voie. Après une pesée des intérêts j’ai décidé de la soutenir. Généralement je vote toujours avec le groupe, mais là c’est plutôt le cœur qui a parlé. Nous sommes face à un état indépendant qui s’est fait envahir. Et je ne pense pas que cette déclaration entache la neutralité helvétique».