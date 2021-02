Russie : Vladimir Poutine accuse l’Occident de vouloir «enchaîner» son pays

Selon le président russe Vladimir Poutine, l’Occident essaye d’enchaîner son pays avec des sanctions économiques.

Les relations entres Russes et Occidentaux n’ont cessé de se dégrader ces dernières années et sont au plus bas depuis la fin de la Guerre Froide. Et l’empoisonnement puis l’incarcération de l’opposant russe Alexeï Navalny ont entraîné un regain de tensions et de nouvelles sanctions.