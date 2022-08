Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine accuse Washington de faire traîner le conflit

Le président russe reproche aux États-Unis de livrer des armes à l’Ukraine et de déstabiliser le monde avec la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Selon Vladimir Poutine, les États-Unis veulent aussi «cultiver la possibilité d’un conflit en Asie, en Afrique et en Amérique latine».

«La situation en Ukraine montre que les États-Unis cherchent à faire traîner ce conflit. Et ils agissent de la même manière en cultivant la possibilité d’un conflit en Asie, en Afrique, en Amérique latine.» C’est par ces mots, prononcés à la Conférence internationale sur la sécurité, à Moscou, que Vladimir Poutine a envoyé une pique, une remontrance à Washington, avant d’en rajouter une couche.

«L’aventure américaine à l’égard de Taïwan, ce n’est pas simplement un voyage d’une politicienne irresponsable (Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, ndlr), mais une partie d’une stratégie intentionnelle consciente visant à déstabiliser et rendre chaotique la situation dans la région et dans le monde. C’est une «démonstration insolente de leur manque de respect envers la souveraineté des autres pays et leurs obligations internationales», a poursuivi le président russe, en fustigeant une «provocation soigneusement préparée».