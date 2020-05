Commémoration

Vladimir Poutine célèbre la Russie «invincible»

Faute de grand défilé militaire en raison de la pandémie de coronavirus, Vladimir Poutine s'est contenté d'un discours bref et sobre pour saluer la mémoire des vétérans.

Unis et invincibles

S'exprimant ensuite devant des militaires à l'intérieur du Kremlin, M. Poutine a promis que «tous les plans de développement de l'armée et de la flotte seront réalisés» et qu'elles seront dotées «des équipements les plus modernes», malgré la crise économique due au nouveau coronavirus.

Parade aérienne

A cause de la pandémie, M. Poutine a aussi dû reporter sine die le référendum constitutionnel devant lui ouvrir la voie à un possible maintien au pouvoir jusqu'en 2036. La Russie comptait samedi près de 200'000 cas confirmés et 1827 morts, dont plus de la moitié à Moscou qui a prolongé son confinement jusqu'au 31 mai.