Inde : Vladimir Poutine en visite à New Delhi

Le président russe est attendu lundi dans la capitale pour son deuxième voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie.

Vladimir Poutine arrive en Inde ce lundi afin de renforcer les liens militaires et énergétiques avec un allié traditionnel courtisé par Washington. Ce n’est que le deuxième voyage à l’étranger du dirigeant russe depuis le début de la pandémie et le sommet en juin avec Joe Biden à Genève. Cette visite en Inde est d’autant plus notable qu’il n’a pas participé à d’importantes réunions telles que les sommets du G20 et de la COP26, et a également reporté une visite prévue en Chine.

Un contrat à plus de 5 milliards de dollars

Coopération militaire

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays se sont entretenus lundi en amont de la visite de Poutine. Un certain nombre d’accords et de contrats ont été signés portant sur les armes légères et la coopération militaire, a tweeté le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que «la Russie et l’Inde (…) promeuvent des positions identiques ou proches concernant les questions les plus importantes pour le monde et la sécurité».