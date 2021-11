Crise Biélorussie/Pologne : Vladimir Poutine exhorte l’Europe à parler à la Biélorussie

Le président russe s’est prononcé jeudi sur la crise des migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Des milliers de migrants, originaires principalement du Proche-Orient, sont bloqués à la frontière qui sépare les deux États.

Le président russe Vladimir Poutine a exhorté jeudi l’Europe à renouer le dialogue avec son protégé, le dirigeant du Bélarus Alexandre Loukachenko, que Bruxelles accuse d’orchestrer une crise migratoire à la frontière avec la Pologne. Quelques milliers de migrants, originaires principalement du Proche-Orient, sont bloqués dans des conditions difficiles à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, une situation qui fera l’objet d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi.

L’Union européenne accuse Minsk d’avoir organisé ces mouvements migratoires, en délivrant des visas et en affrétant des vols, pour se venger de sanctions occidentales imposées au régime d’Alexandre Loukachenko l’an dernier après la brutale répression d’opposants. Lors d’un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel, le second en deux jours, Vladimir Poutine a estimé que le règlement de cette «grave crise migratoire» passait par le «rétablissement des contacts entre les pays de l’UE et le Bélarus», selon un communiqué du Kremlin.