Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine fustige «l’impérialisme» de l’Otan

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé le soutien par l’Ukraine de l’Otan, dont le sommet s’achève ce jeudi à Madrid, en Espagne.

L’Otan, dont le sommet à Madrid s’achève jeudi, a promis de soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire face à la «cruauté» de la Russie, un soutien dénoncé par le président russe qui a fustigé les «ambitions impérialistes» de l’Alliance. En marge de la rencontre dans la capitale espagnole, Londres et Washington ont renforcé leur aide, militaire et économique, à l’Ukraine.

Dans une déclaration commune, les pays membres de l’Otan ont précisé s’être mis d’accord sur un nouveau plan d’aide passant par la «livraison d’équipements militaires non létaux» et par un renforcement des défenses ukrainiennes contre les cyber-attaques.

«Hégémonie»

«L’Ukraine peut compter sur nous aussi longtemps qu’il le faudra», a déclaré mercredi le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, évoquant une «obligation morale et politique» pour l’Alliance atlantique. L’organisation a aussi validé son élargissement à la Suède et la Finlande.

«Menace la plus significative»

«L’appel à l’Ukraine à poursuivre les combats et à refuser les négociations ne fait que confirmer notre hypothèse que l’Ukraine et le bien du peuple ukrainien, ce n’est pas l’objectif de l’Occident et de l’Otan, mais un moyen de défendre leurs propres intérêts», a affirmé le président russe. Dans une nouvelle feuille de route stratégique adoptée lors du sommet de Madrid, l’Otan désigne la Russie comme «la menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés».