La mission de la Russie est de bâtir «un nouveau monde»

Le président russe Vladimir Poutine a assuré, jeudi, que la mission de son pays était de bâtir «un nouveau monde», fustigeant «l’hégémonie» occidentale et plaçant l’assaut en Ukraine dans cette optique, non dans celle d’un «conflit territorial».

Il dénonce l’«arrogance» des Occidentaux

«Nous sommes essentiellement confrontés à la tâche de bâtir un nouveau monde», a déclaré le leader du Kremlin au cours du forum politique de Valdaï, en Russie, dénonçant «l’arrogance» des Occidentaux depuis la chute de l’URSS. «Les États-Unis et leurs satellites se sont engagés sur la voie de l’hégémonie», a martelé le chef de l’État russe, qui estime que «l’Occident a toujours besoin d’un ennemi contre lequel la lutte se justifie par la force et l’expansionnisme».

La guerre en Ukraine? C’est de la faute des États-Unis

Vladimir Poutine a estimé que les États-Unis avaient «provoqué la crise ukrainienne» en soutenant la révolution proeuropéenne du Maïdan en 2014, et que «l’Europe a été forcée de suivre» Washington. Et «ce n’est pas nous qui fermons la porte. C’est l’Europe qui ferme la porte. Un nouveau rideau de fer est en train de se créer. Ce n’est pas nous qui le créons, ce sont les Européens», a-t-il martelé.

Le colonialisme ne reviendra pas

Il a estimé que l’époque où l’Occident pouvait dicter sa volonté aux autres pays, comme pendant le colonialisme, était «révolue depuis longtemps» et ne reviendrait «jamais». Il a également affirmé que la Russie voulait vivre dans «un monde ouvert», où les relations internationales seraient libérées de la «logique de blocs» et reposeraient sur des «solutions collectives».

Enfin, après plus d’un an et demi de combats en Ukraine et de sanctions, Vladimir Poutine a considéré que la Russie parvenait à faire face au coût de son offensive militaire. «Jusqu’à présent, nous nous en sortons bien. J’ai des raisons de croire que nous serons en mesure de faire face à l’avenir également», a-t-il conclu.