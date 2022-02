Ukraine : Vladimir Poutine ordonne à son armée d’entrer dans les territoires séparatistes

Vladimir Poutine a demandé, lundi, à l’armée russe de «maintenir la paix» dans les deux territoires séparatistes d’Ukraine, après avoir reconnu leur indépendance.

Deux décrets du président russe, signés après une allocution télévisée, reconnaissent les «républiques populaires» de Donetsk et Lougansk et demandent au ministère de la Défense que «les forces armées de la Russie (y assument) les fonctions de maintien de la paix». De ce déploiement militaire, ni calendrier ni informations sur son éventuelle ampleur n’ont été précisés dans ces documents.

Effrayant

Ils prévoient le déploiement «des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d’assurer une sécurité durable aux parties». Ils prévoient aussi «une assistance mutuelle si l’une des parties est la cible d’une attaque» et «la protection en commun» des frontières.

Ces décisions signent la fin d’un processus de paix sous médiation franco-allemande qui, bien que régulièrement violé, avait permis de stopper les affrontements les plus violents de ce conflit ayant fait plus de 14’000 morts depuis son déclenchement en 2014, après l’annexion de la Crimée par Moscou. Par ailleurs, les États-Unis ont estimé à plusieurs reprises que Moscou pouvait lancer une opération de conquête pour prendre Kiev par la force.

«Violation flagrante»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s’adresser à son pays dans la nuit. Les États-Unis, l’Union européenne, comme l’Otan et Londres, ont dénoncé la décision du président russe et évoqué des sanctions.

Le président Joe Biden a réaffirmé à son homologue ukrainien «l’engagement des États-Unis» au respect de «l’intégrité territoriale de l’Ukraine» et promis des mesures «rapides» et «résolues». La présidence française a annoncé des sanctions prochaines de l’UE visant des entités et des individus russes. Et le premier ministre britannique Boris Johnson veut décider mardi d’un «important paquet de sanctions».