Russie: Poutine paraît affaibli par la rébellion de Wagner

«Régime d’opération antiterroriste» maintenu à Moscou

Pour autant, dans la capitale russe comme dans sa région, le «régime d’opération antiterroriste», qui confère des pouvoirs accrus aux forces de l’ordre, reste en vigueur. D’importantes patrouilles de police étaient déployées le long de la route menant à la sortie de Moscou, dans le sud. C’est par là que les hommes de Wagner et leurs blindés auraient pu arriver, s’ils avaient poursuivi leur marche pour obtenir la tête du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et celle du chef d’état-major, Valeri Guerassimov, accusés d’avoir sacrifié pour rien des dizaines de milliers d’hommes en Ukraine.

Insurgés soutenus à Rostov

Les autorités russes n’avaient jusque-là jamais fait preuve d’une telle mansuétude, jetant en prison opposants et anonymes critiquant Vladimir Poutine et son offensive contre l’Ukraine. Confronté à son plus grand défi depuis son arrivée au pouvoir fin 1999, Vladimir Poutine avait dénoncé une «trahison» de celui qui était chargé des basses œuvres russes, promettant une «punition» et agitant le spectre d’une «guerre civile».