Escapade musclée : Balade à pied et en tout-terrain, le week-end de Poutine dans la taïga

Le président russe s’est offert un week-end riche en sensations en Sibérie. Il a été aperçu au volant d’un tout-terrain accompagné de son ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Vêtus de doudounes et tête nue, le président russe, 68 ans, et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, 65 ans, ont fait une balade au milieu des forêts enneigées, en traversant un pont de corde et en observant des animaux sauvages aux jumelles, selon des images télévisées diffusées par le Kremlin.