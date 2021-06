Russie : Vladimir Poutine promet des milliards de roubles

Le président russe a multiplié samedi les promesses d’aides financières pour améliorer le quotidien des Russes avant les législatives de septembre, précédées d’une répression contre le mouvement d’Alexeï Navalny.

Le maître du Kremlin s’est exprimé pendant près d’une heure devant plusieurs centaines de hauts responsables réunis à Moscou lors du congrès du parti au pouvoir, Russie Unie. «Le programme du parti du leader doit être le programme du peuple», a lancé Vladimir Poutine, alors que Russie Unie est impopulaire sur fond de stagnation économique, de lassitude des électeurs et d’affaires de corruption.

Dans un discours entrecoupé d’applaudissements, le président russe a proposé d’investir plusieurs dizaines de milliards de roubles dans l’amélioration des transports publics, des routes et des infrastructures, la rénovation des écoles ou encore le nettoyage des rivières. «Une famille prospère et solide, avec des enfants, est le futur de la Russie», a-t-il encore déclaré, fidèle à sa défense des «valeurs familiales» et à son objectif de lutte contre le déclin démographique de la Russie.