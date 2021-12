Hockey sur glace : Vladimir Poutine s’offre un septuplé en amical

Le président russe a «brillé» lors d’une rencontre d’exhibition à laquelle participaient son homologue de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, et d’anciens joueurs professionnels.

C’est bien connu, Vladimir Poutine est un féru de hockey sur glace. Chaque année, le président russe participe au printemps , à un match amical en compagnie d’amis et d’anciens joueurs professionnels. Rendez-vous dont il sort systématiquement comme l’acteur majeur, dans une instrumentalisation à peine voilée.

Les deux hommes, proches politiquement, ont participé à un match amical à Saint-Pétersbourg en compagnie d’anciens joueurs professionnels comme Ilia Kovaltchouk, Viatcheslav Fetissov, Valeri Kamenski ou Alekseï Kassatonov. Alignés ensemble, Vladimir Poutine (69 ans) et Alexandre Loukachenko (67 ans) ont respectivement inscrit 7 et 2 buts. Au vu des images on comprend pourquoi, tant la défense adverse s’est montrée permissive. Cerise sur le gâteau: leur équipe s’est largement imposée (18-7).