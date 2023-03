Vietnam: Vo Van Thuong désigné nouveau président

Asie : Vo Van Thuong désigné nouveau président du Vietnam

Vo Van Thuong, qui a récolté 487 des 488 voix de l’Assemblée nationale selon un média d’État, était le seul candidat pour succéder à Nguyen Xuan Phuc, qui a démissionné en janvier dernier. Le nouveau président, âgé de 52 ans, s’est dit «déterminé à lutter contre la corruption et les pratiques malsaines».

Le Vietnam, tenu d’une main de fer par le parti communiste (PCV), traverse une séquence d’agitation en coulisses, marquée par le départ de plusieurs hauts responsables soupçonnés d’être impliqués dans des scandales liés à la gestion de la pandémie. Le mouvement, fondé par le héros de l’indépendance Hô Chi Minh, a lancé une purge anticorruption d’ampleur, qui a culminé avec la démission de Nguyen Xuan Phuc, premier ministre au plus fort de la crise sanitaire.

Ces campagnes, récurrentes dans l’histoire du pays, «sont un moyen de dire à la population que le parti sanctionne les méchants, et pour le secrétaire général de régner au sein d’un appareil d’État gangrené par les rivalités personnelles et d’argent», explique Benoît de Tréglodé, directeur de recherches à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM).

«Apparatchik»

Ces dix dernières années, quelque 168’000 membres ont été sanctionnés, dont plus de 7300 pour corruption, selon le parti unique. L’intronisation de Vo Van Thuong constitue «le dernier coup» du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, l’homme le plus puissant du régime, «dans sa campagne pour dessiner le présent et le futur du parti», a analysé Jonathan London, un expert basé aux Pays-Bas.