Philippe Lim et Prabal Gurung sont deux des créateurs de mode américains dont la carrière est couronnée de succès. Le premier, né en Thaïlande, a des origines chinoises, le second est un Népalais qui a vu le jour à Singapour. C’est à ce titre que «Vogue» a publié, hier sur son compte Instagram, la vidéo d’une double interview des deux stylistes pour parler du racisme contre les Asiatiques dans l’industrie de la mode. Leur témoignage fait suite à un article publié le 24 mars sur le site de la revue américaine dans lequel deux jeunes rédacteurs asio-américains donnent la parole à des couturiers (Anna Sui, Carol Lim, Humberto Leon, Jason Wu) et à des mannequins (Soo Joo Park, Tao Okamoto, Mona Matsuoka), tous extrême-orientaux ou asio-descedants. Chacun relate son expérience du racisme et appelle à davantage d’ouverture.