Défilé de stars: «Vogue» fait tout péter pour son 130e anniversaire

Pour célébrer son 130e anniversaire, «Vogue» a vu les choses en grand. Le prestigieux magazine de mode a organisé un somptueux défilé, intitulé «Vogue World Runway» et diffusé en streaming, dans les rues de New York ce lundi 12 septembre dans le cadre de la Fashion Week.

Pour l’occasion, une pléiade de stars a défilé dans des tenues issues des collections automne-hiver 2022-2023 signées, entre autres, Dior, Gucci, Balenciaga, Coach et Burberry, et sélectionnées par la rédaction mode de «Vogue».

Avalanche de célébrités sur le bitume new yorkais

Serena Williams, récemment interviewée par Meghan Markle, a lancé les festivités, vêtue d’une robe et d’une cape métallisées signées Balenciaga. La championne de tennis , qui vient de prendre sa retraite, a aussi clos le défilé aux côtés des sœurs Hadid et du rappeur Lil Nas X qui interprétait le titre «Industry Baby».

Ce défilé anniversaire a également célébré les tops models d’hier et d’aujourd’hui en faisant défiler des stars du podium des années 1990 – comme Helena Christensen, Amber Valletta et Shalom Harlow – aux côtés des mannequins phares d’aujourd’hui que sont Gigi et Bella Hadid, Kendall Jenner, Karlie Kloss, Jill Kortleve et Emily Ratajkowski. Le tout sur la chanson «Vogue» de Madonna.