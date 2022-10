Singapour : «Vogue» sanctionné pour avoir promu des familles «non traditionnelles»

«Vogue» en a fait les frais. Le ministère de la Communication et de l’Information de Singapour a en effet annoncé, vendredi dans un communiqué, qu’il avait adressé une sévère mise en garde au magazine et «révoqué» son permis de publication d’un an. «Vogue» a ensuite demandé un nouveau permis, qui lui a été accordé pour seulement six mois, selon le ministère.