«Vogue» utilise-t-il la guerre pour faire du glam?

Une styliste avec deux assistantes, un coiffeur, une maquilleuse et une photographe. Voilà une partie des professionnels qui sont intervenus dans le shooting dont tout le monde parle. Olena Zelenska, épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, est en couverture de «Vogue». L’image, destinée uniquement à internet, a été publiée hier sur le site du magazine américain. Elle est accompagnée d’autres portraits d’Olena Zelenska - avec et sans son mari - et d’un entretien.