100% électrique et comme d'un seul tenant: avec le concept-car LF-Z, Lexus offre un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’un de ses futurs modèles électriques à partir de 2025. Le crossover, qui mesure un peu moins de 4,90 mètres de long, est basé sur la nouvelle plateforme e-TGNA du groupe Toyota et dispose d'un puissant moteur électrique de 294 kW (400 ch) à l'arrière. L'alimentation électrique est assurée par une batterie lithium-ion à refroidissement liquide d'une capacité de 90 kWh, qui devrait permettre une autonomie de 600 kilomètres.

Traction avant, propulsion arrière ou transmission intégrale

D'une manière générale, la nouvelle plateforme permet la traction avant, la propulsion arrière ou la transmission intégrale appelée «Direct4» chez Lexus. Ce nouveau système permet une répartition des forces motrices sur chacune des quatre roues et permet d’avoir des véhicules particulièrement dynamiques. La direction est électronique; il n’y a donc plus de connexion mécanique entre le volant et les roues avant.

La motorisation est reflétée dans le design du concept-car. L’avant est fermé et dénué de l’emblématique calandre; les formes du capot sont simples et l’habitacle est particulièrement spacieux. S’ajoutent à cela des roues de grand diamètre, typiques sur les véhicules électriques.

L’hydrogène est également à l’ordre du jour

D’après Lexus, de nombreux éléments du concept-car seront produits en série en 2025. D’ici là, Lexus prévoit la sortie de 20 nouveaux modèles ou rééditions dont plus de la moitié seront des véhicules électriques. Outre les modèles équipés d’une batterie électrique, il y aura également des hybrides rechargeables et des véhicules tout hybride. Lexus n’exclut pas non plus la fabrication de véhicules à hydrogène, comme ceux proposés par sa marque sœur Toyota. Le chef de la marque, Koji Sato, est convaincu de «susciter et de répondre à des attentes élevées grâce à un engagement fort en faveur d’une mobilité tournée vers l’avenir».