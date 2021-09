Maquillage surprise - Voici à quoi ressemblait Kim Kardashian sous sa cagoule

Kim Kardashian a encore marqué les esprits en apparaissant entièrement couverte de noir, lundi soir au MET Gala. Sa tenue était signée Balenciaga. Même son visage était dissimulé par une cagoule lors de cet événement organisé par «Vogue» et le Metropolitan Museum of Art de New York.

Les produits utilisés

Dans un second post, le pro a aussi dévoilé les produits qu’il avait utilisés pour réaliser ce look nude (très réussi, soit dit au passage). On retrouve trois marques: La Mer, Makeup by Mario et KKW Beauty (le label de Kim Kardashian).