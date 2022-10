Classique V8: Voici à quoi ressemble la nouvelle Mustang

Remise à niveau

Au cœur de la propulsion, on retrouve le fameux moteur essence V8 de 5,0 litres, mais dans une version améliorée. Pour l’heure, Ford n’a pas encore communiqué de données sur la performance, mais d’après le site américain «Ford Authority», la nouvelle version devrait avoir plus de punch – il est question de 500 ch. Côté transmission, les clients auront le choix entre une boîte automatique à dix rapports et une boîte manuelle à six vitesses avec adaptation automatique du régime. Le moteur essence turbo à quatre cylindres de 2,3 litres, plus économique, devrait également être proposé.

La version la plus sportive est la version inédite «Dark Horse», équipée du pack Performance et développée spécialement pour les circuits et en tant que véhicule de base pour de futures courses. Parmi ses particularités techniques, on trouve notamment un système d’admission avec double prise d’air et une conception à double corps de papillon assurant des débits plus élevés et une meilleure performance, un différentiel Torsen ainsi que des radiateurs supplémentaires pour refroidir le moteur et l’huile moteur. Un frein à dérive électronique permet au débutant de faire des drifts plus facilement. Au niveau du design, le «cheval foncé» se distingue par sa face avant caractéristique et par son aileron arrière fixe. Aucun prix n’a pour l’instant été communiqué par le constructeur.