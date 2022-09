Jeep Avenger: Voici à quoi ressemble la première Jeep électrique 

Début 2023, Jeep élargit sa gamme de modèles avec un petit SUV électrique. Développé pour le marché européen, l’Avenger vient se positionner juste en dessous du Renegade, légèrement plus grand, et s’adresse avant tout à une clientèle féminine plus jeune. C’est du moins ainsi que le constructeur voit les choses. La filiale de Stellantis annonce une autonomie de 400 kilomètres et une transmission intégrale. Cette dernière ne sera toutefois disponible qu’en option. Les autres caractéristiques techniques du véhicule ne seront révélées que lors de sa présentation officielle au Mondial de l’automobile de Paris, qui aura lieu du 17 au 23 octobre. Le Jeep Avenger sera construit dans la ville de Tychy, en Pologne.