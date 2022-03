VW ID.BUZZ – Voici à quoi ressemble le Combi VW de l’ère électrique

Avec la Coccinelle, le Combi VW est le grand porteur de sympathie dans l'histoire des modèles de la marque. Aujourd'hui, le constructeur de Wolfsburg lui redonne vie, dans sa version électrique. Avec l'ID.Buzz rétro-futuriste dans le style du classique Transporter T1, Volkswagen prévoit d’intégrer, à la fin de l'année, un porteur de sympathie prédestiné dans son programme. Dans un premier temps, une seule variante de propulsion sera disponible, mais en version voiture de tourisme et en fourgon.

Visuellement, le véhicule cinq places n’est pas très éloigné du concept dévoilé en 2017. Fort heureusement, la version de série a conservé les forts emprunts au légendaire Bulli T1 d’origine, notamment sa sympathique bouille à l’avant ou encore les porte-à-faux très courts à l’avant et à l’arrière. La peinture bicolore et l’énorme logo de la marque rappellent également l’ancien fourgon hippie. Avec le Buzz Cargo et sa carrosserie fourgon, Volkswagen propose une version un peu plus sobre que celle de couleur jaune canari. Toutes deux d’une longueur de 4,71 mètres, les deux versions sont plus maniables que leur cousin à propulsion traditionnelle, le T6, très apprécié dans notre pays.

Vegan et parfaitement connecté

Le cockpit suit le même style, sobre et moderne, que l’on connaît des autres modèles ID. Pour la première fois, l’aménagement est entièrement végan, avec des sièges en matière synthétique plutôt qu’en cuir; les tissus et tapis sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. En matière de connectivité, le van offre tout ce que le groupe a en stock, y compris les mises à jours OTA, la fonction Plug & Charge pour un chargement confortable ainsi que l’aide au stationnement automatique. À cela s’ajoutent, dans l’habitacle très aéré typique des voitures électriques, un éclairage d’ambiance avec jusqu’à 30 couleurs, des sièges avec fonction de massage en option et une «BuzzBox», un compartiment de rangement amovible qui vient prendre sa place entre les sièges conducteur et passager.

La version cinq places initiale de l’ID. Buzz sera ultérieurement suivie par une version sept places avec empattement long. De série, le van est équipé de deux portes latérales coulissantes. Le volume de chargement du coffre est de 1121 litres, voire 2205 litres lorsque la seconde rangée de sièges est entièrement rabattue. Le Transporter trois places n’a pas de banquette arrière et dispose d’une capacité de chargement allant jusqu’à 3900 litres. Le poids total autorisé est de trois tonnes, la charge utile est limitée à 650 kg.

À l’instar des autres modèles électriques ID, le Buzz est lui aussi basé sur l'architecture MEB du groupe, qui permet diverses tailles de batteries et de moteurs. Dans un premier temps, Volkswagen se limite toutefois à une batterie de 77 kWh (net) qui alimente un moteur électrique de 150 kW/204 ch placé sur l'essieu arrière. Volkswagen ne fait pour l’heure aucune mention quant à l'autonomie de l’ID.Buzz, bridé à 145 km/h, mais elle devrait se situer dans la fourchette moyenne à haute de 400 kilomètres, si l'on se base sur les données du SUV ID.4, un peu plus aérodynamique et plus petit. D'autres variantes devraient suivre, mais il n’y a rien de concret à ce sujet. La recharge se fait par un chargeur embarqué de 11 kW, le chargeur rapide pouvant atteindre 170 kW. Le constructeur indique une durée de 30 minutes pour une charge classique de cinq à 80%.