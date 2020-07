il y a 1h

Voici à quoi ressemblera l’émoji fondue

Les fabricants Google et Apple ont dévoilé lundi un aperçu des futurs émojis qui arriveront sur leurs smartphones à l’automne. Parmi eux, le mammouth, le ninja, le boomerang, et bien sûr le caquelon à fondue.

de Gabriel Nista

1 / 3 L’émoji fondue Le design officiel que vous retrouverez sur vos smartphones cet automne. Google Le caquelon original La maquette soumise au Consortium Unicode par Tobias Bolzern et Stefan Wehrle. 20 Minuten Le caquelon à croix blanche L’émoji tel qu’il avait été imaginé par le Consortium Unicode. Emojipedia

Plus de 100 nouveaux symboles sont attendus sur les téléphones du monde entier cet automne. Au total, 55 variantes de genres et de teintes pour ceux déjà existants, et 62 nouveaux émojis.

Mark Davis, président du Consortium Unicode, avait approuvé en janvier l’ajout de l’émoji fondue. Une nouvelle qui avait ravi tous les utilisateurs de notre pays.

Il faut dire que cela ne s’est pas fait en un jour. Nos confrères de «20 Minuten» Tobias Bolzern et Stefan Wehrle avaient en effet soumis un dossier de candidature de six pages en juillet 2017. Il aura fallu deux ans et demi pour voir la validation tomber.

Pas de croix blanche sur le caquelon

Si certaines maquettes qui ont fait le tour du web en janvier arboraient le drapeau suisse, la demande faite par les journalistes de «20 Minuten» n’a jamais fait part de la croix sur l’émoji. «Le Consortium Unicode - l’organisation à but non lucratif qui standardise les jeux de caractères, y compris les émojis - définit uniquement que quelque chose doit être un symbole, par exemple une plante en pot ou simplement l’émoji fondue. Ce sont Google et Apple qui décident, seuls, à quoi ressemblera le caquelon plus tard sur les iPhone ou les téléphones Android», nous explique Tobias Bolzern.