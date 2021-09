WhatsApp : Voici à quoi ressembleront les réactions

Un premier aperçu de la future fonctionnalité de l’app de messagerie a été diffusé en ligne.

Après des premières informations sur l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité qui fait encore défaut chez WhatsApp, à savoir les réactions aux messages, voici qu’on en apprend plus sur la forme qu’elle devrait prendre. Le site spécialisé WABetaInfo a pu se procurer un premier aperçu de la version pour iOS et livré quelques informations sur son fonctionnement.

En pratique, l’approche serait la même que sur Instagram, app de partage d’images et de messagerie appartenant aussi à Facebook. Il devrait être possible d’accoler une réaction à un message reçu en puisant dans tous les émojis que WhatsApp met à disposition, contrairement à ce que propose Twitter ou iMessage qui limitent le choix.

Dans l’exemple partagé, il est possible de voir un message avec sept réactions, mais leur nombre est illimité. Il est probable que les trois apparaissant en premier sont les plus récentes ou les plus utilisées. Autre information intéressante, les réactions ne seront pas anonymes dans les conversations de groupe. Il sera donc possible de savoir qui a réagi et avec quel émoji.