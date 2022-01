Nouvelles mesures ce mercredi – Voici ce que pourrait annoncer le Conseil fédéral

Ainsi, selon le «Blick», les sept Sages risquent fort d’aller dans les sens des cantons et de l’économie, qui tous réclament une réduction de la durée de la quarantaine pour lutter contre la pénurie de personnel dans de nombreux secteurs essentiels. Ils pourraient bien la faire passer de 10 à 5 jours, d’autant que la présidente de la task force scientifique, Tanja Stalder, a affirmé mardi que, vu la situation, un raccourcissement était «scientifiquement» envisageable.

Malades isolés moins longtemps?

Même la durée d’isolement des malades pourrait passer de 10 à 5 jours. Les données actuelles sur le variant Omicron montrent en effet que l’infection est majoritairement bénigne et qu’elle se guérit plus rapidement. Il y aurait tout de même une condition: que les personnes infectées soient asymptomatiques durant 48 heures avant de pouvoir sortir à nouveau. Si elles présentent toujours des symptômes, l’isolement serait prolongé.

À noter qu’il est vraisemblablement trop tôt pour supprimer complètement les quarantaines, comme l’auraient souhaité Ueli Maurer et Guy Parmelin. En effet, selon Michael Jordi, secrétaire général de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé interrogé par SRF, le nombre de patients qui devront être hospitalisés dans un avenir proche, reste trop incertain.

Mesures actuelles prolongées?

Par ailleurs, le Conseil fédéral devrait renoncer à prendre d’autres mesures pour freiner les contaminations, selon le Tages-Anzeiger. On se souvient que pendant les fêtes de fin d’année, Alain Berset avait fait savoir à plusieurs reprises sur Twitter que Berne disposait d’un paquet prêt à l’emploi comprenant des durcissements et des fermetures et que Berne pouvait prendre une décision rapide.