On connaît la chanson. Un soir, vous surfez sur Asos, vous repérez un chouette bob d’un jaune criard. Pas de doute, vous vous voyez parfaitement avec. Hop! Dans le panier. Hop! Sitôt payé. Pourtant quelques jours plus tard, votre mine devant l’ouverture du carton est… dubitative. Oserez-vous vraiment porter ce chapeau jaune canari? Vous voilà une nouvelle fois au bureau de poste, votre paquet à la main. Pour vous, l’histoire s’arrête là. Mais savez-vous ce qu’il advient de la commande que vous retournez.

97% des habits sont revendus

Asos fournit la réponse. Il y a deux semaines, l’entreprise a révélé via son compte Instagram (vidéo ci-dessous) ce qui arrivait aux vêtements qui, comme ce bob jaune, n’étaient pas à votre goût, à votre taille. Reprenons. Une fois réexpédiée votre commande est ouverte pour une inspection de l’état du vêtement et si besoin, il sera réparé. Les vêtements sont ensuite lavés et repassés dans l’attente d’une nouvelle commande. La société assure également que 97% des vêtements renvoyés sont ensuite revendus et que les 3% restant sont recyclés.