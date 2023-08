Comportement d’achat: Voici ce qui fait vibrer la génération Z

La génération Z peut être un mystère difficile à percer pour ses aînés. Très diverse, elle est active sur le plan politique et social, attache une grande importance à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et aspire à son indépendance. Mais côté consommation, à quels produits s’intéresse-t-elle?

La génération Z est sans cesse submergée de nouveautés. Il y a quelques années, Starbucks avait cartonné avec son Pink Drink, une tisane fruitée au lait de coco servi avec des fraises fraîches et des glaçons. Subitement, tout le monde réclamait la fameuse boisson rose. Depuis, les rappeurs et influenceurs ayant pour groupe cible la génération Z sont toujours plus nombreux à lancer des thés glacés et autres boissons énergisantes sur le marché.

Mais comment toucher la génération Z? «Rien que par sa couleur très tendance, au fort potentiel, le Pink Drink est évidemment destiné à être photographié et partagé sur Instagram ou TikTok», explique Adrienne Suvada, responsable du service Communication & Branding à l’Institut de gestion marketing de l’université des sciences appliquées de Zurich, en citant l’exemple de Starbucks.

Voilà à quoi ressemble le fameux Pink Drink de Starbucks, si populaire auprès de la génération Z. PEXELS/RENAN ALMEIDA

Outre sa couleur, Starbucks a, selon elle, également joué sur le côté sensationnel du produit, afin d’augmenter ses chances d’atteindre la génération Z. Il y aurait chez Starbucks des boissons «secrètes» ne figurant pas sur la carte et réservées aux initiés. À l’origine, le Pink Drink en faisait partie, avant que son existence ne soit révélée sur les réseaux sociaux.

Le rôle des réseaux sociaux

«Cette génération est très active sur les réseaux sociaux et s’intéresse de près aux nouveaux produits et aux nouvelles tendances. Pour toucher la génération Z, on peut passer directement par ses influenceurs ou lancer sur le marché des produits qui lui parle», explique l’experte en marketing. Si le produit se doit d’être pertinent, il en va de même pour son emballage et son marketing.

Par ailleurs, la génération Z plaide souvent pour plus d’authenticité sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi il est très important que les fabricants communiquent de manière cohérente et authentique. «Si l’on fait la publicité d’un produit durable, l’emballage ne peut pas décevoir et se doit de remplir les critères promis», souligne Adrienne Suvada.

Produits suisses destinés à la génération Z

En Suisse, il existe également des produits destinés à la génération Z. Certains influenceurs en font d’ailleurs la publicité ou vantent leur propre gamme de produits. «À l’instar de Zeki qui commercialise des produits avec beaucoup de succès», explique Adrienne Suvada. L’influenceur, connu en Suisse alémanique, a réussi à placer sa saucisse Sucuk dans les rayons de Migros, suivie en 2022 de sa boisson énergisante.

La génération Z est exigeante. Elle est diverse, active sur le plan politique et social et très présente sur les réseaux sociaux. PEXELS/ANNA SHVETS