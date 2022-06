Minisérie : Voici celle qui sera Brigitte Bardot pour France 2

La comédienne française Julia de Nunez a été choisie pour incarner la célèbre actrice dans une minisérie prévue pour 2023.

Pour jouer le rôle de Brigitte Bardot dans une minisérie réalisée par Danièle et Christopher Thompson, dont le tournage s’est terminé le 13 juin 2022, France 2 a choisi la jeune Julia de Nunez et a publié une première photo de l’actrice de 20 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la ressemblance entre les deux femmes est troublante.