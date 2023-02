Eurovision 2023: Remo Forrer représentera la Suisse

Eurovision 2023 : Voici celui qui représentera la Suisse

Vainqueur de l’émission «The Voice of Switzerland» en 2020, Remo Forrer, 21 ans, originaire du Toggenburg (SG) défendra les couleurs de la Suisse à Liverpool lors de la 67e édition de l’Eurovision Song Contest (ESC). Cette année, le concours se déroulera au Royaume-Uni , qui remplace l’Ukraine en tant que pays organisateur. La demi-finale avec le chanteur alémanique aura lieu le 9 mai et la finale le 13 mai 2023. Le titre qu’il interprétera sera dévoilé le 7 mars 2023.

«Il n’y a rien de plus grand pour un musicien suisse que de participer à l’Eurovision Song Contest. Pour moi, c’est la Ligue des champions de la musique. Je trouve incroyablement inspirant de me retrouver quelque part où tous les participants et toutes les participantes partagent cette même passion», a confié Remo, au micro de la SRF.

Depuis qu’il a remporté la victoire au télé-crochet «The Voice of Switzerland» le jeune homme, vendeur d’articles de sport de formation, a déjà sorti quatre singles. «La musique, c’est tout pour moi. Elle me donne de la force et m’emplit d’une joie immense. Elle m’accompagne toute la journée», a ajouté l’artiste qui joue aussi de l’accordéon et du piano. Influencé par Lewis Capaldi, Ed Sheeran ou encore James Arthur, Remo aime faire des reprises pop accrocheuses qui mettent sa voix en valeur.