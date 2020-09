Comme les autres clubs, Servette (dont on reconnaît ici Sasso, Sauthier et le gardien Frick) s’apprête à retrouver son public à partir du 1er octobre.

À cette occasion, on s’est demandé combien coûtaient les abonnements dans les cinq clubs romands de SFL. Résultat? Il s’avère que les tarifs fluctuent considérablement suivant les clubs et le secteur souhaité à l’intérieur des stades (tribune principale ou latérale par exemple).

Des trois clubs romands de Super League, Lausanne, fraîchement promu, est celui qui propose l’abonnement le plus cher en tribune principale: 850 fr., soit une centaine de francs de plus que ce qu’il faut débourser à Tourbillon et à la Praille pour une place équivalente.

«Les frais Covid-19 me coûtent 5 francs par personne et par match»

Dans cette catégorie (derrière les buts), le prix de l’abonnement a bondi à 390 fr. - «mais on offre le masque, le gel désinfectant et la garantie d’une place assise dans les nouvelles cantines, ce qui est désormais obligatoire», précise Christian Constantin, qui a reporté les frais liés aux mesures Covid sur les abonnements. «Cela me coûte 5 francs par personne et par match», estime-t-il. La saison dernière, Sion comptait près de 5800 abonnés.