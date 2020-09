Voici comment appliquer correctement votre masque à l’argile

Il est fort probable que nous ayons tous la même technique pour appliquer un masque à l ’ argile. Elle consiste à appliquer une couche épaisse, à l a l aisser sécher et à résister à la tentation de tout faire craquer en souriant ou en haussant les sourcils. Et si on avait tout faux? Selon une t iktokeuse spécialisée dans le make-up et les cosmétiques, il ne faut pas laisser le masque sécher comme le désert de Gobi . Dans une vidéo vue plus de 200’000 fois, elle explique qu’il faut même le vaporiser d’une brume.