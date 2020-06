Luxembourg

Voici comment aurait dû s’y prendre le chauffeur sur l’A9

Un camionneur a tenté et réussi une manœuvre improbable pour parvenir à passer sous un pont. La vidéo cartonne sur les réseaux sociaux. Sur l’autoroute A9, un camion avait percuté un pont en 2019. L’ouvrage avait dû être démoli.

La méthode est peu habituelle, mais la manière de franchir ce pont fait un carton sur les réseaux sociaux. Le jeudi 25 juin dernier, une vidéo a été publiée sur la page Facebook intitulée «Les routiers belges et frontaliers» et elle concerne particulièrement un passage pour le moins étroit au Grand-Duché.

Au nord-est de Luxembourg-Ville, dans la commune de Weiler-la-Tour, un camion s’est retrouvé dans l’impossibilité de franchir un pont permettant au train d’enjamber la rue de Syren via une voie secondaire reliant Berchem à Oetrange sur la ligne 182.

«Voilà comment on passe un pont au Luxembourg», est-il même légendé sous cette séquence de 63 secondes dans laquelle on voit effectivement ce camion franchir l’obstacle de manière inattendue. Depuis jeudi dernier, la séquence a été visionnée plus de 663 000 fois sur le réseau social.