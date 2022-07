sommeil et chaleur :

sommeil et chaleur : Voici comment bien dormir malgré la canicule

Essayer de s’endormir dans une pièce surchauffée peut devenir un cauchemar, car la chaleur a un impact sur la capacité à s’endormir. Il existe cependant des moyens de rafraîchir votre chambre et vous-même, sans avoir recours à la climatisation. Voici des astuces simples pour rester au frais pendant la nuit.

1. Des draps frais

Si la taille de votre congélateur ou de votre réfrigérateur vous le permet, placez vos draps dedans pendant quelques minutes. Cela permettra d’avoir une sensation de froid au moment du coucher, ce qui favorisera le calme et l’endormissement. Sinon, il est possible de congeler des bouteilles d’eau ou des linges de bain et de les placer dans le lit, idéalement au niveau des pieds.

2. Rafraîchir les extrémités

En maintenant son pouls au frais, le cerveau a l’impression que vous n’avez pas chaud. Pour cela, placez un gant de toilette froid ou des glaçons dans un linge sur vos poignets et sur votre cou pour faire baisser la température corporelle

3. Une climatisation DIY

Remplir un bol de glaçons et le placer devant un ventilateur permet de créer un système d’air conditionné à moindres fraiss. Ainsi, l’air se refroidit en passant sur la glace et vous rafraîchit.

Il est aussi possible de suspendre un linge humide devant la fenêtre ouverte. L’air venant de l’extérieur va se refroidir en traversant le tissu mouillé.

4. Bien aérer la chambre

Le matin, ouvrez les fenêtres avant le lever du soleil afin de faire entrer un peu d’air frais dans la pièce. Une fois que la lumière du soleil commence à pointer, ou avant de sortir pour la journée, fermez les fenêtres, les stores et les rideaux. En empêchant la lumière de pénétrer dans la pièce, vous évitez que la chaleur ne s’accumule au fil de la journée. Ensuite, lorsque le soir arrive et que le soleil se couche, ouvrez à nouveau les stores et les fenêtres.

5. Bien choisir ses draps

Le coton et le lin sont des matières qui respirent. Les fibres naturelles permettent à l’air de circuler à travers le tissu et de maintenir une sensation de fraîcheur. Cette règle vaut aussi dans le choix du pyjama.

6. Soigner son alimentation

Pendant le repas du soir, mieux vaut éviter de consommer de l’alcool, qui excite et déshydrate. Manger de trop grandes portions de protéines va avoir tendance à accélérer le rythme métabolique et conduire le corps à se réchauffer.

7. Pas de sport le soir

Le sport augmente la température du corps, qui peut mettre plusieurs heures à se dissiper, et ne facilite donc pas l’endormissement. Il est conseillé de faire de l’exercice en matinée, quand les températures ne sont pas encore trop élevées.

