crème solaire: Voici comment bien se protéger du soleil

Avec les beaux jours, on s’expose plus facilement au soleil. Voici plusieurs conseils pour protéger correctement sa peau.

Mettre de la crème solaire est un moyen indispensable pour se protéger des rayons UV. Voici quelques conseils afin d’éviter les coups de soleil et de prévenir le cancer de la peau.

Bien choisir l’indice de protection

Selon le Syndicat national des dermatologues français (SNDV), il est important de choisir une crème ayant minimum un indice de protection (SPF) de 30 si vous avez la peau mate ou déjà bronzée, et un SPF 50 si vous avez la peau claire et pour les enfants, car il n’existe pas d’écran total.

L’indice de protection solaire protège contre les rayons UVB. Pour une protection optimale, il vaut mieux choisir une crème protégeant contre les rayons UVA. Il faut choisir un produit avec le sigle UVA sur le flacon, préconise l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Se protéger aussi en ville et sous les nuages

Les crèmes solaires ne sont pas réservées à la plage. Pensez à appliquer une protection solaire dès que l’on s’expose au soleil: en balade en ville, pour manger une glace, faire du shopping ou sur une terrasse. Pour une protection efficace, il faut appliquer la crème solaire 15 à 30 minutes avant de sortir afin d’assurer une meilleure pénétration cutanée et ainsi diminuer de moitié le risque de coups de soleil. N’oubliez pas non plus de renouveler l’application au cours de la journée, car «le protecteur solaire n’est pas destiné à augmenter votre temps d’exposition», insistent les dermatologues. L’OFSP recommande de le faire toutes les deux heures et après la baignade.

Et ce n’est pas parce qu’il y a des nuages dans le ciel que le soleil ne rayonne pas. La crème solaire reste indispensable: «Si les nuages et le vent ralentissent les rayons infrarouges et avec eux la sensation de chaleur, les rayons UV, nocifs pour la peau, restent eux bien présents», rappelle le SNDV, sur son site. «L’intensité du rayonnement UV n'est réduite que de 5 à 10%», indique l’OFSP.

Faire attention à la date de péremption

Comme la plupart des produits cosmétiques, la crème solaire a une date de péremption. Les professionnels rappellent donc qu’il ne faut pas utiliser un tube ouvert l’été précédent. Il est toutefois possible de finir le flacon des vacances de ski, à condition qu’il ait été conservé dans un endroit frais et sec. Si votre crème a changé d’odeur ou d’aspect, cela signifie qu’il faut la changer.

Lire les étiquettes

Elles évitent de laisser des traces blanches sur la peau ou les vêtements, mais les nanoparticules peuvent pénétrer dans l’organisme et on ne connaît actuellement ni leurs effets sur l’homme, ni sur l’environnement. Parmi les composants potentiellement dangereux, il y a le dioxyde de titane et de zinc. Il est donc important de bien lire les étiquettes.

Appliquer de la crème sur tout le corps

Pour être correctement protégé, il est important d’appliquer la crème solaire généreusement sur les zones les plus sensibles comme le visage et le décolleté. Il ne faut pas non plus oublier le nez, les oreilles, la nuque, les épaules, le jarret (partie postérieure du genoux) et les pieds.

Concernant les enfants, ils doivent utiliser un SPF 50, d’éviter de s’exposer entre midi et 16 heures et de porter des vêtements clairs, des lunettes de soleil et un chapeau. Les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil.

Attention au marketing