Voici comment cacher son adresse IP sur WhatsApp

WhatsApp est utilisé par plus de 2 milliards de personnes dans le monde.

WhatsApp, la populaire application de messagerie instantanée du groupe Meta, vient de se doter d’une nouvelle fonctionnalité. Elle vise à améliorer la confidentialité de ses utilisateurs en permettant de masquer l’adresse IP (Internet Protocol) à son interlocutrice ou interlocuteur lors d’appels, particulièrement ceux provenant de parfaits inconnus. Pour rappel, une adresse IP, attribuée à un appareil au sein d’un réseau internet, peut notamment servir à déterminer le fournisseur d’accès internet utilisé, ainsi que l’emplacement géographique, plus ou moins précis, d’un utilisateur.

Pour activer le nouveau paramètre de sécurité de masquage de l’adresse IP, il suffit de lancer l’app WhatsApp et de se rendre dans le menu «Confidentialité» des «Réglages» et de choisir l’option «Avancés», en bas de page. Il ne reste ensuite plus qu’à activer l’option «Protéger l’adresse IP lors des appels». L’app de messagerie met toutefois en garde quant à l’effet de cette fonctionnalité: «La qualité des appels sera réduite», explique la plateforme propriété de Meta. Elle précise que les appels passés sur l’appareil «seront relayés de manière sécurisée par les serveurs de WhatsApp». Les communications continueront d’être chiffrées de bout en bout, assurant par conséquent leur confidentialité, WhatsApp étant censé ne pas pouvoir y accéder pour les écouter.