The Walking Dead: Voici comment Daryl Dixon arrive en Europe

La date de diffusion du spin-off de «The Walking Dead» consacré à Daryl Dixon, dans lequel on verra la drag-queen Paloma , approche à grands pas. Après un premier teaser dans lequel le héros se trouvait devant le Mont-Saint-Michel, une deuxième vidéo a été mise en ligne par la chaîne AMC, et elle fournit une précieuse indication sur le scénario de la série.

Si l’on savait déjà que l’intrigue se déroulerait en Europe, et plus précisément en France, on ignorait encore comment le personnage incarné par Norman Reedus, qui avait été blessé pendant un tournage en 2022, était arrivé sur le continent. La réponse se trouve dans le teaser de quelques secondes puisque l’on y voit Daryl en pleine mer couché sur la coque d’un bateau retourné.