Bons plans - Voici comment dégotter des sacs griffés à bas prix

L’année dernière, la plateforme a vendu plus de 48’000 sacs à main dont les deux-tiers étaient d’occasion. Louis Vuitton, Chanel, Hermès et Gucci font partie des marques les plus recherchés sur Ricardo. Fait marquant: le sac le plus cher jamais vendu était un Kelly, modèle iconique d’Hermès, cédé à 15’000 francs.