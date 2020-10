Perchée à une dizaine de mètres de hauteur, se découvre, attachée dans les branches d’un arbre, une grosse boule oblongue, de couleur argile. A première vue rien de bien inquiétant, sauf à regarder de plus près les insectes qui s’activent autour. Il s’agit là du deuxième nid de frelons asiatiques découvert à Genève depuis cet été. «Il est de taille respectable, pouvant sans doute abriter 2 à 3000 spécimens», juge Gottlieb Dandliker, inspecteur cantonal de la faune. L’animal, plus foncé que son cousin européen, est aussi «plus dangereux pour les colonies d’abeilles qu’il attaque grâce à une redoutable habileté au vol stationnaire», détaille Pascal Desjacques, inspecteur cantonal des ruchers, et parce que celles-ci «ne savent pas se défendre face à lui», complète Gottlieb Dandliker. De fait, le frelon asiatique est considéré comme «une espèce envahissante» car exempt de prédateurs. Faute de pouvoir lui barrer la route, les autorités souhaitent limiter ou ralentir sa propagation sur le territoire helvétique.

Les spécialistes ont grandement été aidés par la miniaturisation de la technologie. Concrètement, le Service de la faune a acheté une dizaine de petits radio-émetteurs qui sont posés sur les frelons. «On les attrape, puis on les endort durant 7 minutes en les mettant dans un bac de glace pilée, détaille Goettlib Dandliker. Une fois ressortis, on a une minute pour attacher l’émetteur autour de la taille du frelon avec du fil à coudre.» Il ne reste plus qu’à le suivre, en temps réel jusqu’à son nid. «Nous sommes à la limite des possibilités, tempère Pascal Desjacques. L’émetteur pèse quelque 250 milligrammes quasiment le même poids que l’insecte. De fait, il nous faut ruser pour qu’il reprenne son envol, en le plaçant en hauteur. C’est juste, mais ça marche.» une fois l’arbre repéré, le nid doit encore être trouvé visuellement, ce qui n’est pas évident, car il peut être parfaitement dissimulé.

Eclairés par leurs collègues, les deux pompiers percent le nid. Immédiatement, les frelons sortent. Mais sonnés par le gaz. ils tombent comme des mouches sur le bitume, vite ramassés et mis dans un bocal d’alcool par les naturalistes. «Nous arrivons à temps, se réjouit Gottlieb Dandliker. Nous avons repéré plusieurs mâles, ce qui signifie que la colonie était prête à se disperser avant l’arrivée de l’hiver. Au printemps prochain, plusieurs jeunes reines auraient pu fonder de nouveaux essaims et autant de nids.» L’opération terminée, le nid doit encore être détaché. Il sera donné au Musée d’histoire naturelle qui en a fait la demande. Du côté des pompiers, qui ont mené à bien l’opération, on se montre satisfait. «Nous avons anticipé et sommes formés depuis dix ans, détaille le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole. Les événements confortent notre choix.»