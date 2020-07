Détroit d’Ormuz

Voici comment l’Iran se prépare à attaquer un porte-avions américain

L’armée iranienne s’est entraînée à tirer sur un faux navire de guerre des États-Unis. Un acte jugé «irresponsable et dangereux» par la marine américaine.

Les forces armées iraniennes ont détruit avec des missiles la maquette d’un porte-avions américain mardi lors d’exercices militaires dans les eaux du Golfe, dénoncés par les États-Unis comme «irresponsables et dangereux».

La marine américaine a dénoncé le comportement «irresponsable et dangereux» de l’Iran, ajoutant toutefois que ces exercices n’avaient «pas perturbé les opérations de la coalition dans la région» et qu’ils n’avaient eu «aucun impact sur la libre circulation du commerce dans le détroit d'Ormuz et les eaux environnantes», selon la porte-parole de la Cinquième flotte américaine, Rebecca Rebarich.