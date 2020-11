Le mascara, cet allié beauté qui nous fait des cils de rêve. Et si, pour une fois, on le laissait de côté? Voici quelques conseils pour un regard profond qui durera plusieurs semaines.

Il est l’un des indispensables de notre beauty case pour avoir de beaux cils, et s’offrir des yeux de biche. Le mascara peut allonger les cils, leur donner du volume, et permet d’ouvrir le regard.

Mais on peut aussi opter pour d’autres méthodes que le maquillage, qui nous permettront de gagner quelques minutes chaque matin, sans pour autant renoncer à se faire des yeux de chat. Voici nos astuces.

La teinture des cils

De nombreux instituts de beauté proposent la teinture. Elle ne prend qu’une quinzaine de minutes et coûte une trentaine de francs. L’opération est à répéter toutes les trois à six semaines, en fonction de la repousse des cils. Ce soin a l’avantage d‘offrir un regard doux et naturel.

L’extension de cils

Pour celles qui souhaitent obtenir un résultat plus soutenu, l’extension est idéale. On pourra choisir d’avoir des cils beaucoup plus fournis, plus longs, plus nombreux… Là encore, l’opération est à répéter quand les faux cils tombent, petit à petit, et que les nouveaux cils naturels poussent.

Celles qui souhaitent simplement des cils plus visibles sans passer par l’extension pourront choisir un rehaussement: il s’agit de les recourber et de les allonger. Pour un résultat parfait, on le combine avec une teinture des cils. Comptez entre 70 et 100 francs en moyenne pour ces deux soins.

Des cils fortifiés

Pour qu’ils poussent plus épais et plus nombreux, il faut les bichonner. Pour y parvenir, on mise sur un sérum. Appliqué deux fois par jour, il va progressivement fortifier les cils. On peut aussi compter sur l’huile de ricin, qui s’applique comme un mascara. On trouve ces deux produits notamment dans les magasins spécialisés dans la beauté.

Le recourbe-cils

Une vieille astuce qui a fait ses preuves! En combinant la teinture des cils, le sérum fortifiant, l’huile de ricin, et le recourbe-cils, on obtiendra de beaux cils avec un style naturel pour plusieurs semaines. Et sans effort.