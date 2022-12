zéro déchet: Voici comment réaliser des emballages durables

Chaque année, nous emballons des présents avec du papier et des rubans. Plus l’emballage est joli, plus le destinataire du cadeau est heureux. C’est du moins la théorie.

Mais tous ces nœuds laborieusement noués, ce papier soigneusement choisi et ces décorations méticuleusement collées finissent à la poubelle. Même s’il est agréable d’offrir des cadeaux, il est inutile d’acheter chaque année de nouveaux matériaux d’emballage. Avec ces conseils, il est possible d’emballer avec style et sans déchets.

Le tissu réutilisable

Au Japon, c’est une tradition depuis des siècles. Chez nous, c’est une tendance qui arrive lentement: le furoshiki. Il s’agit d’un tissu carré, en coton ou en lin, avec lequel on peut pratiquement tout envelopper. Pour cela, il suffit de plier le tissu (très joli à regarder) et de le nouer aux coins. Le plus grand avantage: qu’il s’agisse d’une poêle, de chaussettes ou d’une bouteille de vin, chaque cadeau peut être facilement noué dans un foulard, il suffit de choisir une étoffe assez grande. Au revoir le papier cadeau qui se déchire!

Le papier journal

Il est particulièrement facile de rendre l’emballage plus durable en utilisant tout ce que l’on trouve déjà à la maison. Qu’il s’agisse du magazine de mode de la colocataire, du journal du dimanche des parents ou de votre propre feuille préférée, utilisez le papier journal. Celui-ci s’utilise exactement comme du papier cadeau.

Le cadeau dans le cadeau

Qui ne connaît pas le problème: on n’a pas acheté un seul cadeau, mais deux. Il faut maintenant faire preuve de créativité. Est-il possible de combiner les deux? Si l’on offre un livre de cuisine et un tablier ensemble, on peut envelopper le livre dans le tissu et créer une double surprise. Il suffit d’avoir un peu d’imagination.

La boîte à tout faire

Boîtes à biscuits, boîtes à café vides, pots de crème. Que n’a-t-on pas conservé pour s’en servir un jour ou l’autre? Noël est idéal pour cela, car toutes les boîtes peuvent servir à cacher des cadeaux. Le mieux: les remplir de biscuits de Noël après la distribution des cadeaux et les emporter.

La solution en verre