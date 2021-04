Vous aviez du mal à vous habituer au retour du bob? Préparez-vous à monter d’un cran avec sa version crochetée, l’accessoire incontournable des beaux jours 2021. Il a été adoubé par Bella Hadid et les influenceuses, qui proposent même des tutos vous permettant de réaliser le vôtre. Parmi elles, la youtubeuse Emma P., véritable pro du crochet, dont la vidéo a été visionnée plus de 300’000 fois (voir plus bas, en anglais).